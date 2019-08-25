ЦСКА — «Ахмат»: Набабкин получил травму и покинул поле
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает грозненский «Ахмат». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 20-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
На 17-й минуте матча защитник московской команды Кирилл Набабкин получил травму и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел хорватский защитник Звонимир Шарлия.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступают Валерий Данченко (Уфа) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
«Армейцы», набрав 10 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, команда из Грозного (7) — на 12-м.
- 25 августа 2019
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