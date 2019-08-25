«Крылья Советов» — «Спартак»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и московского «Спартака» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

"Крылья Советов": Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гынсарь, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев, Канунников.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Радонич, Терехов, Зиньковский, Чичерин, Смирнов, Голенков.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Зобнин, Умяров, Ларссон, Тиль, Мирзов, Шюррле.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Кутепов, Ещенко, Гулиев, Мелкадзе, Ташаев, Джано, З. Бакаев, С. Бакаев, Игнатов, Мельгарехо.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).