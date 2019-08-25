«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 за 2.44.



«Внимательно слежу за “Спартаком” все последние матчи. “Спартак” играет в атаке не то чтобы безупречно, и Олег Кононов прав, что команда не все матчи начинает уверенно. Но “Спартак” уже играет явно с идеей и теми исполнителями, которые знают, как воспользоваться ходами. Это касается и Гуса Тиля, и Андре Шюррле, и Зелимхана Бакаева. Команда начинает играть в тот футбол, который рождает моменты, создаёт постоянное движение на половине поля соперника.



Помните “Спартак”, которым все возмущались, который никто не понимал? Именно с точки зрения структуры этот “Спартак” уже в прошлом. Сейчас у команды есть понимание, как забивать. По-прежнему оборона “Спартака” очень странная, это какое-то, я бы сказал, аморфное создание: и Максименко не уверен, и защитники лучше себя проявляют в атаке, чем непосредственно в обороне.



И ставить на победу “Спартака” на выездных матчах, пусть и со средними соперниками, как, например, с “Крыльями Советов”, очень рискованно. В конце концов, у “Крыльев” есть Соболев, лучший бомбардир чемпионата, что-нибудь может он забить.



Надеяться, что “Спартаку” хватит одного или даже двух мячей для победы, не буду. Но голы “Спартаку” стали даваться все легче и легче. Именно поэтому моя ставка будет на голы “Спартака”, ведь в каждом матче команда забивает, несмотря на усталость, которая копится с учетом квалификации Лиги Европы. Но “Спартак” должен в очередной раз себя в атаке проявить. Будем в это верить ина это ставить. Итак, моя ставка на матч “Крылья Советов” — Спартак” — индивидуальный тотал москвичей больше 1,5".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.