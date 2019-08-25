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«Атлетик» стал победителем турнира памяти Юрия Морозова

«Атлетик» стал победителем турнира памяти Юрия Морозова
Футбол / Прочие турниры 0

В «Газпром»-Академии завершился турнир памяти Юрия Морозова. Победителем 14-го мемориала стал испанский «Атлетик».

В решающем матче турнира команда из Бильбао с минимальным счётом обыграла «Бенфику». Бронзовым призёром мемориала стали футболисты немецкого «Ред Булл Лейпциг», обыгравшие туринский «Ювентус» со счётом 4:3.

Команда Академии «Зенита» финишировала на пятом месте — в заключительном матче сине-бело-голубые переиграли «Аустрию» со счётом 4:0.

На церемонии награждения, в которой принимали участие председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина, директор «Газпром»-Академии Анатолий Давыдов, директор турнира Сергей Морозов, тренер основного состава сине-бело-голубых Анатолий Тимощук, тренер вратарей «Зенита»-м Юрий Окрошидзе, а также Андрей Аршавин, Александр Кержаков и Владимир Быстров, вручили награды лучшим игрокам в своих амплуа:

лучший вратарь — Пенья Васкес Аймар, «Атлетик»,
лучший защитник — Юрий Коледин, «Зенит»,
лучший полузащитник — Маркиш Рикарду Мигел Нобрега, «Бенфика»,
лучший нападающий — Гарсия Террерос Иэлчу, «Атлетик».

Приз лучшему тренеру получил наставник «Атлетика» Аланья Пуэрта Андер.

Результаты заключительного дня турнира:
матч за 7-е место: «Олимпиакос» — ЦСКА — 1:2,
матч за 5-е место: «Аустрия» — «Зенит» — 0:4,
матч за 3-е место: «РБ Лейпциг» — «Ювентус» — 4:3,
финал: «Бенфика» — «Атлетик» — 0:1​.

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