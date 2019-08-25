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«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Его автором стал Жоэлинтон, которому ассистировал Кристиан Атсу.

«Ньюкасл Юнайтед» прервал серию из двух поражений и, набрав три очка, поднялся на 18-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Тоттенхэм Хотспур» (4) — на седьмом месте в таблице.

Также завершился ещё один матч 3-го тура чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» сыграл вничью «Бёрнли» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». На 13-й минуте счёт открыл Барнс, но хозяева отыгрались в компенсированное время второго тайма благодаря голу Рауля Хименеса.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
0:1 – Барнс – 13, 1:1 – Хименес – 90+7 (пен)
Англия - Премьер-лига. 3-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 – Жоэлинтон – 27
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