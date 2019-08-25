Ларссон забил дебютный гол за «Спартак», сравняв счёт в матче с «Крыльями»
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон сравнял счёт в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
На 54-й минуте встречи 22-летний нападающий переиграл Сергея Рыжикова ударом с нескольких метров. Этот гол стал дебютным для шведа в составе красно-белых. В составе московской команды Ларссон проводит третий матч.
Встреча между «Крыльями Советов» и «Спартаком» проходит в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступают Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ). Счёт в матче на 42-й минуте открыл форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев.
Соболев открыл счёт в матче со «Спартаком», забив 6-й мяч в 7 матчах РПЛ
- 25 августа 2019
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