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«Вольфсбург» разгромил «Герту» в матче Бундеслиги

«Вольфсбург» разгромил «Герту» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 2-го тура чемпионата Германии «Герта» уступила «Вольфсбургу» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион». Обслуживал матч арбитр Гвидо Винкманн, которому ассистировали Кристиан Бандурски и Арно Блос.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Ваутер Вегорст, который реализовал 11-метровый. На 82-й минуте преимущество гостей увеличил Йосип Брекало, которому ассистировал Адмир Мехмеди. В компенсированное время окончательный счёт установил Жером Руссийон с передачи Брекало.

«Вольфсбург», набрав шесть очков, делит 1-5-е места в турнирной таблице немецкого национального чемпионата с дортмундской «Боруссией», «Фрайбургом», «РБ Лейпциг» и «Байером». «Герта» (1) — на 11-м месте.

Германия - Бундеслига. 2-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Герта
Берлин
0 : 3
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 – Вегорст – 9 (пен), 0:2 – Брекало – 82, 0:3 – Руссийон – 90+1
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