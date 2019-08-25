«Вольфсбург» разгромил «Герту» в матче Бундеслиги
В матче 2-го тура чемпионата Германии «Герта» уступила «Вольфсбургу» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион». Обслуживал матч арбитр Гвидо Винкманн, которому ассистировали Кристиан Бандурски и Арно Блос.
Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Ваутер Вегорст, который реализовал 11-метровый. На 82-й минуте преимущество гостей увеличил Йосип Брекало, которому ассистировал Адмир Мехмеди. В компенсированное время окончательный счёт установил Жером Руссийон с передачи Брекало.
«Вольфсбург», набрав шесть очков, делит 1-5-е места в турнирной таблице немецкого национального чемпионата с дортмундской «Боруссией», «Фрайбургом», «РБ Лейпциг» и «Байером». «Герта» (1) — на 11-м месте.
- 25 августа 2019
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