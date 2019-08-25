Зобнин: рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).
«Я люблю футбол, люблю играть. То, что получается так часто, это здорово. Отдых просить — это не моё. Хочу поздравить болельщиков „Спартака“ с победой. Сегодня была суперподдержка. И всех ребят тоже с победой.
Параллели с чемпионским сезоном, когда тоже вырывали победы на последних минутах? Сезон только начался, рано о чём-то говорить. Да, приятно побеждать на последних минутах. Поживём — увидим, главное — не расслабляться. Сейчас нас ждёт восстановление и, конечно, очень важная игра с „Брагой“. Нужно выходить в группу», — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Ларссон забил дебютный гол за «Спартак», сравняв счёт в матче с «Крыльями»
- 25 августа 2019
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
21:52
-
21:42
-
21:40
-
21:36
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:33
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:49
-
19:40
-
19:38
-
19:31
Партнерский контент