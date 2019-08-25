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Зобнин: рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака»

Зобнин: рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).

«Я люблю футбол, люблю играть. То, что получается так часто, это здорово. Отдых просить — это не моё. Хочу поздравить болельщиков „Спартака“ с победой. Сегодня была суперподдержка. И всех ребят тоже с победой.

Параллели с чемпионским сезоном, когда тоже вырывали победы на последних минутах? Сезон только начался, рано о чём-то говорить. Да, приятно побеждать на последних минутах. Поживём — увидим, главное — не расслабляться. Сейчас нас ждёт восстановление и, конечно, очень важная игра с „Брагой“. Нужно выходить в группу», — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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