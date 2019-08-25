«Судите сами». «Рубин» опубликовал видео спорного гола «Ростова»

Казанский «Рубин» опубликовал видео спорного гола полузащитника «Ростова» Александра Саплинова в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).

«Судите сами», — гласит пост пресс-службы казанского клуба в «Твиттере». К записи прикреплено видео эпизода, а также голосование на тему: «Был ли офсайд в моменте с голом Саплинова?»

В турнирной таблице российского национального чемпионата «Ростов», набрав 14 очков, занимает 5-е место. При этом ростовчане делят 1-5-е место с «Краснодаром», «Спартаком», «Локомотивом» и «Зенитом». «Рубин» с 10 очками занимает 7-е место.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Рубин» на своём поле будет принимать «Сочи». Оба матча состоятся 31 августа.