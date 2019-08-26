Видео: чудо-гол ножницами полузащитника сборной Уругвая с линии штрафной
Бразильский «Фламенго» крупно обыграл на выезде «Сеару» из Форталезы в 16-м туре местного чемпионата со счётом 3:0. Главным украшением матча стал гол полузащитника сборной Уругвая Джорджиана Де Арраскаэты, забитый удар ножницами с линии штрафной площади в компенсированное арбитром время ко второму тайму.
Если видео недоступно, его можно посмотреть в на странице Мартина Абреу в социальной сети «Твиттер».
После этого матча «Фламенго» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу высшего бразильского дивизиона. У «Сеары» осталось 20 очков. Она опустилась на тринадцатое место в чемпионате. На счету уругвайского полузащитника 7 голов и 6 результативных передач в 9 матчах за «Фламенго» в чемпионате Бразилии.
- 26 августа 2019
-
05:42
-
05:28
-
05:08
-
04:38
-
04:21
-
04:04
-
03:26
-
02:40
-
02:17
-
01:53
-
01:30
-
00:59
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:26
-
00:10
-
00:06
- 25 августа 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:29
-
23:21
-
23:20
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:14
-
22:10
Партнерский контент