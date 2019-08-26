Видео: чудо-гол ножницами полузащитника сборной Уругвая с линии штрафной

Бразильский «Фламенго» крупно обыграл на выезде «Сеару» из Форталезы в 16-м туре местного чемпионата со счётом 3:0. Главным украшением матча стал гол полузащитника сборной Уругвая Джорджиана Де Арраскаэты, забитый удар ножницами с линии штрафной площади в компенсированное арбитром время ко второму тайму.

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После этого матча «Фламенго» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу высшего бразильского дивизиона. У «Сеары» осталось 20 очков. Она опустилась на тринадцатое место в чемпионате. На счету уругвайского полузащитника 7 голов и 6 результативных передач в 9 матчах за «Фламенго» в чемпионате Бразилии.



