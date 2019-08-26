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ФИФА планирует заменить лайнсменов на роботов

ФИФА планирует заменить лайнсменов на роботов
Футбол / РПЛ 0

Руководство ФИФА задумывается о возможной замене боковых арбитров на роботов. Об этом сообщает Mirror.

«В ФИФА уже существует департамент, который проводит соответствующие исследования. Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти», — заявил инсайдер Mirror.

В последние годы в футболе всё большее распространение приобрели современные технологии. Первым шагом ФИФА стала функция автоматического определения гола — специальная система определяет, пересёк ли мяч линию ворот полностью.

Начиная с 2018 года в ряде соревнований была введена система видеопомощи арбитрам (VAR). Благодаря ней судьи могут просматривать спорные эпизоды в повторе и лишь после этого принимать решение.

Источник: Mirror

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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