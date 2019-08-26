Слуцкий показал сыну, как нужно читать рэп

Бывший наставник сборной России, ныне главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий на своём примере показал сыну, как надо читать рэп.



Специалист выложил на странице в «Инстаграме» видео, которое стало вирусным весной 2019 года. Напомним, после матча 29-го тура чемпионата Нидерландов сезона-2018/19 с ПСВ (3:3) Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка. Позже на данный ролик был наложен бит.



«Учись», — написал Слуцкий в «Инстаграме», обратившись к своему сыну, который исполняет рэп-композиции под псевдонимом Leweight.

Видео можно посмотреть на странице Леонида Слуцкого в «Инстаграме».

«Витесс» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.