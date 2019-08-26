Слуцкий показал сыну, как нужно читать рэп
Бывший наставник сборной России, ныне главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий на своём примере показал сыну, как надо читать рэп.
Специалист выложил на странице в «Инстаграме» видео, которое стало вирусным весной 2019 года. Напомним, после матча 29-го тура чемпионата Нидерландов сезона-2018/19 с ПСВ (3:3) Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка. Позже на данный ролик был наложен бит.
«Учись», — написал Слуцкий в «Инстаграме», обратившись к своему сыну, который исполняет рэп-композиции под псевдонимом Leweight.
Видео можно посмотреть на странице Леонида Слуцкого в «Инстаграме».
«Витесс» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Слуцкий поздравил Дзюбу, назвав королём севера
- 26 августа 2019
-
18:12
-
18:11
-
17:58
-
17:50
-
17:47
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:18
-
17:08
-
17:06
-
16:55
-
16:47
-
16:26
-
16:24
-
16:10
-
16:05
-
15:54
-
15:43
-
15:32
-
15:24
-
15:14
-
15:13
-
15:06
-
15:06
-
15:00
-
14:46
-
14:42
-
14:40
-
14:19
-
14:14
-
14:07
-
14:03
-
13:47
-
13:37
Партнерский контент