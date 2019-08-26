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Мини-футбольный клуб «Ажио» объявил о трансфере 40-летнего Тимощука

Мини-футбольный клуб «Ажио» объявил о трансфере 40-летнего Тимощука
Футбол / Прочие турниры 0

40-летний тренер «Зенита» Анатолий Тимощук будет выступать за мини-футбольный клуб «Ажио».

«Человек, который не нуждается в длительном представлении, ведь едва ли кто-нибудь из футбольной общественности не знает его. ⠀

Экс-капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА («Зенит») и Лиги Чемпионов («Бавария Мюнхен»), действующий тренер сине-бело-голубых и просто очень хороший человек — Анатолий Тимощук — пополнил стан „волков“.

Играть за «Ажио» Тимо будет под привычным 44 номером. Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из „волков“ в частности, подняться на новый уровень. Ласкаво просимо, Анатолій!» — сообщается в «инстаграме» клуба.

«Ажио» в новом сезоне будет выступать в Балтийской футзальной лиге.

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