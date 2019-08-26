Мини-футбольный клуб «Ажио» объявил о трансфере 40-летнего Тимощука

40-летний тренер «Зенита» Анатолий Тимощук будет выступать за мини-футбольный клуб «Ажио».
«Человек, который не нуждается в длительном представлении, ведь едва ли кто-нибудь из футбольной общественности не знает его. ⠀
Экс-капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА («Зенит») и Лиги Чемпионов («Бавария Мюнхен»), действующий тренер сине-бело-голубых и просто очень хороший человек — Анатолий Тимощук — пополнил стан „волков“.
⠀
Играть за «Ажио» Тимо будет под привычным 44 номером. Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из „волков“ в частности, подняться на новый уровень. Ласкаво просимо, Анатолій!» — сообщается в «инстаграме» клуба.
«Ажио» в новом сезоне будет выступать в Балтийской футзальной лиге.
- 26 августа 2019
-
19:53
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:26
-
19:20
-
19:05
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:12
-
18:11
-
17:58
-
17:50
-
17:47
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:18
-
17:08
-
17:06
-
16:55
-
16:47
-
16:26
-
16:24
-
16:10
-
16:05
-
15:54
-
15:43
-
15:32
-
15:24
-
15:14
-
15:13