Гершкович: «Краснодар» ошибся с тактикой на первый матч с «Олимпиакосом»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом».
«Не надо искать закономерности, это стечение обстоятельств. «Краснодар» выбрал опрометчивую тактику на первый матч с «Олимпиакосом». Возможно, стоило удерживать минимальное поражение, а не пытаться отыграться перед ответной встречей. Теперь же остается надеяться только на чудо, но отыграть четыре мяча у опытной греческой команды будет крайне сложно. Тем не менее это хороший урок для «Краснодара». Думаю, они смогут себя хорошо проявить в розыгрыше Лиги Европы», — приводят слова Гершковича «Известия».
Первая игра, прошедшая 21 августа, завершилась разгромной победой греческой команды со счётом 4:0. Ответный матч пройдёт во вторник, 27 августа, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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