«Шахтёр» потребовал у «Ромы» € 30 млн за Тайсона

Полузащитник «Шахтёра» Тайсон может перейти в «Рому». Однако, как сообщает Il Tempo, в настоящее время переговоры приостановлены, так как донецкий клуб потребовал за 31-летнего футболиста € 30 млн.



Такая сумма неприемлема для итальянского клуба, и если украинская сторона снизит свои запросы, то переговоры могут быть продолжены.



Напомним, что бразильский игрок перешёл в «Шахтёр» в январе 2013 года. За это время Тайсон забил 44 гола в 243 матчах за украинскую команду.



Отметим, что «Рому» в настоящее время возглавляет Пауло Фонсека, ранее возглавлявший «Шахтёр» и работавший вместе с Тайсоном. Римляне в новом сезоне стартовали в Серии А с ничьей в домашней игре с «Дженоа» (3:3).