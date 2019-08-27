Владелец «Торпедо» погасил долг команды в 1 миллиард рублей из своего кармана
Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о том, что лично погасил долг клуба из собственных средств.
«Почему летом пригласил Игнашевича в «Торпедо»? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это все непременно сделать.
Я к Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он её выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед.
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана», – сказал Авдеев в интервью YouTube-каналу «КраСава».
После десяти игр «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, имея в активе восемь побед и 25 очков. 31 августа «Торпедо» встретится в матче с волгоградским «Ротором».
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