Владелец «Торпедо» погасил долг команды в 1 миллиард рублей из своего кармана

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о том, что лично погасил долг клуба из собственных средств.



«Почему летом пригласил Игнашевича в «Торпедо»? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это все непременно сделать.

Я к Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он её выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед.



Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана», – сказал Авдеев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

После десяти игр «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, имея в активе восемь побед и 25 очков. 31 августа «Торпедо» встретится в матче с волгоградским «Ротором».