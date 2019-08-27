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Деле Алли может сыграть в матче с «Арсеналом»

Деле Алли может сыграть в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Ведущий полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли близок к возвращению на поле. Как сообщает The Telegraph англичанин завершает восстановление после повреждения подколенного сухожилия и сможет помочь своей команде уже в ближайшие выходные.

Напомним, матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится в ближайшее воскресенье, 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Тоттенхэм» в первых трёх турах английской Премьер-лиги набрал четыре очка, сыграв вничью с «Манчестер Сити» и сенсационно уступив «Ньюкаслу».

На счету «Арсенала» шесть очков, в последнем туре подопечные Унаи Эмери со счётом 1:3 проиграли лидеру турнирной таблицы «Ливерпулю». «Канониры» идут в турнирной таблице на третьем месте.

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