Деле Алли может сыграть в матче с «Арсеналом»

Ведущий полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли близок к возвращению на поле. Как сообщает The Telegraph англичанин завершает восстановление после повреждения подколенного сухожилия и сможет помочь своей команде уже в ближайшие выходные.



Напомним, матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится в ближайшее воскресенье, 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.



«Тоттенхэм» в первых трёх турах английской Премьер-лиги набрал четыре очка, сыграв вничью с «Манчестер Сити» и сенсационно уступив «Ньюкаслу».



На счету «Арсенала» шесть очков, в последнем туре подопечные Унаи Эмери со счётом 1:3 проиграли лидеру турнирной таблицы «Ливерпулю». «Канониры» идут в турнирной таблице на третьем месте.

