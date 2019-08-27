Деле Алли может сыграть в матче с «Арсеналом»
Ведущий полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли близок к возвращению на поле. Как сообщает The Telegraph англичанин завершает восстановление после повреждения подколенного сухожилия и сможет помочь своей команде уже в ближайшие выходные.
Напомним, матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится в ближайшее воскресенье, 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
«Тоттенхэм» в первых трёх турах английской Премьер-лиги набрал четыре очка, сыграв вничью с «Манчестер Сити» и сенсационно уступив «Ньюкаслу».
На счету «Арсенала» шесть очков, в последнем туре подопечные Унаи Эмери со счётом 1:3 проиграли лидеру турнирной таблицы «Ливерпулю». «Канониры» идут в турнирной таблице на третьем месте.
- 27 августа 2019
-
09:26
-
09:25
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
07:55
-
07:44
-
05:23
-
04:27
-
04:02
-
03:21
-
02:39
-
02:15
-
01:50
-
01:36
-
01:13
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:28
-
00:21
-
00:00
- 26 августа 2019
-
23:46
-
23:38
-
23:30
-
23:21
-
22:56
-
22:40
-
22:31
-
22:20
-
22:15
-
21:57
-
21:46
-
21:40
-
21:27
Партнерский контент