Булатов назвал предвзятым судейство в матче «Спартак-2» — «Ротор»

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов поделился мнением по поводу домашнего матча с «Ротором» (0:1) в матче 10-го тура ФНЛ.



«Ротор» — хорошая, мощная команда, в которой собраны физически крепкие ребята. Несмотря на это, матч был равным, мы имели возможности забить. Хотя бы во втором тайме, когда Руденко не увидел Мелкадзе. Если бы он покатил мяч, мы могли открывать счет. Во втором тайме был отрезок, когда нас прижали к воротам, но даже там мы сами привезли себе гол. Не сказал бы, что у «Ротора» было много моментов. Претензий к нашим ребятам нет: бились, старались, но чего-то не хватило.

Стоит сказать о судействе. Давно не было таких матчей, чтобы судейство было в одну сторону, явно предвзятое. И не первый раз мы сталкиваемся с этим арбитром — Кукуляком", — цитирует Булатова пресс-служба «Спартака».