Эрик Кантона — лауреат «Награды президента УЕФА — 2019»

Бывший футболист сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона стал обладателем «Награды президента УЕФА — 2019». Решение об этом принял лично глава организации Александер Чеферин.



«Награда президента УЕФА» традиционно вручается за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества. Александер Чеферин напомнил, что по завершении игровой карьеры Кантона посвятил себя улучшению жизни людей.



«Эта награда не только признание карьеры великого игрока с уникальным талантом, несравненным игровым стилем и несомненной харизмой. Она также чествует за то, кем вы являетесь и кем стали: человеком, который отказывается от компромиссов, отстаивает свои ценности, высказывает своё мнение и, что ещё важнее, вкладывает сердце и душу в поддержку тех вещей, в которые верит», — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.



Ранее престижной награды удостаивались такие звёзды мирового футбола, как Альфредо Ди Стефано, сэр Бобби Чарльтон, Эусебио, Раймон Копа, Йохан Круифф, Франческо Тотти и Дэвид Бекхэм.