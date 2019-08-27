Эрик Кантона — лауреат «Награды президента УЕФА — 2019»

Бывший футболист сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона стал обладателем «Награды президента УЕФА — 2019». Решение об этом принял лично глава организации Александер Чеферин.
«Награда президента УЕФА» традиционно вручается за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества. Александер Чеферин напомнил, что по завершении игровой карьеры Кантона посвятил себя улучшению жизни людей.
«Эта награда не только признание карьеры великого игрока с уникальным талантом, несравненным игровым стилем и несомненной харизмой. Она также чествует за то, кем вы являетесь и кем стали: человеком, который отказывается от компромиссов, отстаивает свои ценности, высказывает своё мнение и, что ещё важнее, вкладывает сердце и душу в поддержку тех вещей, в которые верит», — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.
Ранее престижной награды удостаивались такие звёзды мирового футбола, как Альфредо Ди Стефано, сэр Бобби Чарльтон, Эусебио, Раймон Копа, Йохан Круифф, Франческо Тотти и Дэвид Бекхэм.
- 27 августа 2019
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