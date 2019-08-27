Влашич — ЦСКА: с днём рождения, гигант
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич в социальной сети поздравил свою команду с днём рождения. Сегодня «армейскому» клубу исполняется 108 лет.
«С днём рождения, гигант», — написал хорватский футболист в «инстаграме».
За прошедший век красно-синие завоевали множество трофеев, добиваясь успеха как на отечественных полях, так и на международной арене. «Армейцы» 13 раз становились чемпионами страны, 12 раз выигрывали национальный Кубок, 7 раз — Суперкубок. В 2005 году ЦСКА первым среди российских клубов завоевал Кубок УЕФА.
Со времени своего создания клуб претерпел несколько преобразований и не раз менял название. Своё современное название — ПФК ЦСКА — клуб получил в 1994 году.
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