Арбитр С. Иванов получил назначение на матч Лиги Европы

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и североирландским «Линфилдом».

Встреча состоится 29 августа в Баку и начнётся в 19:00 мск. В первой встрече победу на своём поле одержал «Линфилд» со счётом 3:2.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, помогать Иванову будут его соотечественники Роман Усачев и Валерий Данченко, четвёртым рефери назначен Сергей Лапочкин.

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».