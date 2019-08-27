Арбитр С. Иванов получил назначение на матч Лиги Европы
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и североирландским «Линфилдом».
Встреча состоится 29 августа в Баку и начнётся в 19:00 мск. В первой встрече победу на своём поле одержал «Линфилд» со счётом 3:2.
Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, помогать Иванову будут его соотечественники Роман Усачев и Валерий Данченко, четвёртым рефери назначен Сергей Лапочкин.
Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
- 27 августа 2019
-
15:38
-
15:33
-
15:22
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:44
-
14:23
-
14:08
-
14:03
-
13:47
-
13:43
-
13:33
-
13:25
-
13:16
-
13:05
-
12:45
-
12:44
-
12:31
-
12:26
-
12:16
-
12:08
-
12:06
-
11:58
-
11:53
-
11:36
-
11:36
-
11:32
-
11:12
-
10:58
-
10:28
-
10:24
-
10:12
-
10:03
-
09:48
Партнерский контент