Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арбитр С. Иванов получил назначение на матч Лиги Европы

Арбитр С. Иванов получил назначение на матч Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и североирландским «Линфилдом».

Встреча состоится 29 августа в Баку и начнётся в 19:00 мск. В первой встрече победу на своём поле одержал «Линфилд» со счётом 3:2.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, помогать Иванову будут его соотечественники Роман Усачев и Валерий Данченко, четвёртым рефери назначен Сергей Лапочкин.

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент