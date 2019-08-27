Игнатьев: главное — не бежать вперёд сломя голову, на это греки и рассчитывают

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев высказался на тему ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». Первый матч российская команда проиграла с разгромным счётом 0:4.
«Поддержка точно будет, всё как положено. Нам главное выйти спокойными, не бежать вперёд сломя голову – это будет неправильно, можем пропустить контратаку. На это греки и рассчитывают. Надо действовать аккуратно, забить гол и дальше нагнетать. Хотелось бы выйти в Лигу чемпионов.
Зачем так неслись вперёд при счёте 0:1? Наша команда привыкла атаковать. Футболисты все опытные, но именно командного опыта не хватает. Много раз обжигались, так что должны исправиться», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Полностью интервью с Иваном Игнатьевым читайте на «Чемпионате» в ближайшие дни.
- 27 августа 2019
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