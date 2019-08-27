«Барселона» открыла стадион, названный в честь Круиффа
«Барселона» провела торжественную церемонию открытия стадиона на клубной базе. Стадион получил название в честь бывшего игрока и тренера команды Йохана Круиффа.
В первом матче на новой арене сыграют молодёжные составы U19 «Барселоны» и «Аякса». Ранее каталонский клуб на домашнем стадионе «Камп Ноу» провёл открытие скульптурного изображения Круиффа. Скульптура высотой 3,5 метра изготовлена из бронзы.
Йохан Круифф выступал за «Барселону» с 1973 по 1978 год, а также тренировал клуб с 1988 по 1996 год. В качестве тренера он четырежды выигрывал с клубом чемпионат Испании, а также впервые в истории привёл каталонцев к победе в Кубке чемпионов в 1992 году.
Круифф ушёл из жизни 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет от рака лёгких.
«Барселона» открыла статую Круиффа на стадионе «Камп Ноу»
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