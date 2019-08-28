Головин: хочу остаться в «Монако» ещё на сезон

Полузащитник «Монако» Александр Головин выразил надежду, что не будет менять клуб ещё один сезон.



«Хочу остаться здесь, в «Монако», ещё как минимум на один сезон. Я только привык к команде. Уверен, что новый сезон будет для меня результативнее, да и для команды.



Я уже привык к клубу, ко всему новому, что меня окружает. Для этого потребовался сезон. Целый сезон, чтобы понять, что и как устроено, где что находится. Мне потребовалось время, чтобы везде полетать, поездить.



Очень важно было пройти с командой предсезонку. За это время ты становишься её частью, живешь с нею на протяжении долгого времени. Вот поэтому сейчас чувствую себя в «Монако» как дома.



У меня нет целей на сезон по количеству передач или забитых голов. Я не веду подобную статистику и не выхожу на игру, думая, что мне нужно обязательно набрать какие-то очки по системе «гол плюс пас». Это не мое.



Я должен помогать команде, чтобы она выигрывала. Я должен участвовать в игровых моментах, в голах, и не важно, запишут мне голевую передачу или нет. Я должен делать всё, чтобы команда выигрывала», – приводит слова Головина «Спорт-экспресс».





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