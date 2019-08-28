«Болтону» дали отсрочку на 2 недели для поиска нового владельца

Британскому «Болтону» всё ещё грозит ликвидация из-за финансовых проблем. Английская футбольная лига (EFL) предоставила клубу две недели отсрочки на поиск нового владельца либо на предоставление финансовых гарантий своего дальнейшего существования, сообщает пресс-служба «Болтона».
Если эти требования не будут выполнены в срок, «Болтон» исключат из EFL, после чего клуб будет ликвидирован.
Ранее EFL дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба.
«Болтон» был основан в 1874 году и является одним из 12 клубов — основателей старейшей в мире футбольной лиги. В 2012 году клуб покинул Премьер-лигу. Сейчас команда из Болтона находится на 23-м месте в третьем дивизионе. Клуб является четырёхкратным обладателем Кубка Англии и обладателем Суперкубка страны.
Нынешний сезон «Болтон» начал со штрафом в 12 очков. В четырёх матчах «странники» набрали 1 очко при разнице мячей 0:12.
- 28 августа 2019
-
08:07
-
07:26
-
06:51
-
06:18
-
06:02
-
04:33
-
04:12
-
03:58
-
02:48
-
02:30
-
02:03
-
01:47
-
01:27
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:17
-
00:09
- 27 августа 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:40
-
23:34
-
23:15
-
23:09
-
22:58
-
22:53
-
22:38
-
22:37
-
22:22
-
22:18
-
22:17
-
22:07
-
22:07
-
21:48