«Болтону» дали отсрочку на 2 недели для поиска нового владельца

Британскому «Болтону» всё ещё грозит ликвидация из-за финансовых проблем. Английская футбольная лига (EFL) предоставила клубу две недели отсрочки на поиск нового владельца либо на предоставление финансовых гарантий своего дальнейшего существования, сообщает пресс-служба «Болтона».



Если эти требования не будут выполнены в срок, «Болтон» исключат из EFL, после чего клуб будет ликвидирован.



Ранее EFL дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба.



«Болтон» был основан в 1874 году и является одним из 12 клубов — основателей старейшей в мире футбольной лиги. В 2012 году клуб покинул Премьер-лигу. Сейчас команда из Болтона находится на 23-м месте в третьем дивизионе. Клуб является четырёхкратным обладателем Кубка Англии и обладателем Суперкубка страны.



Нынешний сезон «Болтон» начал со штрафом в 12 очков. В четырёх матчах «странники» набрали 1 очко при разнице мячей 0:12.

Четырёхкратный обладатель Кубка Англии может прекратить своё существование