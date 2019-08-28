Коноплянка может перебраться в Серию А

Украинский полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка привлёк внимание боссов «Сампдории». Как сообщает Tuttomercatoweb, президент итальянского клуба Массимо Ферреро уже связался по поводу трансфера как с игроком, так и с руководством клуба из Гельзенкирхена.



Основной проблемой может стать финансовая сторона вопроса. И «Шальке-04», и самому Коноплянке нужно пойти на уступки «Сампдории» ради завершения сделки.



Напомним, в середине лета Евгений был близок к переходу в турецкий «Бешикташ», однако клуб не смог договориться с «Шальке-04».



29-летний Коноплянка выступает в «Шальке-04» уже три сезона. В Бундеслигу он перебрался из чемпионата Испании, где играл в составе «Севильи». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.

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