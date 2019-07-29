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Милевский: у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»

Милевский: у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказался о будущем полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки, а также об обстановке в национальной команде Украины.

«Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение в „Краснодар“ перейти. Но уверен, что он туда не перейдёт. Видя пример Ракицкого, он не перейдёт. Он дорожит сборной. Рак просто отмороженный на голову, ему эта сборная… Даже гимн не поёт.

Почему не вызывают в сборную Украины за выступление в России? Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России», — сказал Милевский в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в Youtube.

Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провёл на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе.

Коноплянка не рассматривает предложения из России
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