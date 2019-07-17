Коноплянка не рассматривает предложения из России

«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild. Наиболее вероятный вариант – «Фенербахче».
Ранее стамбульский клуб уже делал официальное предложение в размере € 3 млн, однако «Шальке» стремится выручить за игрока € 6 млн, чтобы потратить их на трансфер защитника «Аталанты» Робина Госенса. Гельзенкирхенский клуб планирует продать Коноплянку в ближайшее время.
Не исключён вариант, по которому украинец доработает контракт в немецком клубе, чтобы не идти на понижение зарплаты. Ранее сообщалось, что Коноплянка не поехал на тренировочный сбор с немецкой командой.
Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провёл на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе.
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