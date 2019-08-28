Экс-игрок сборной США и «Лос-Анджелес Гэлакси» умер в возрасте 35 лет

Бывший полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной США Колин Кларк скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщается в официальном «твиттере» американского клуба.

«Лос-Анджелес Гэлакси» оплакивает потерю своего бывшего игрока Колина Кларка. Все наши мысли с его семьей и друзьями», — сообщается на странице североамериканского клуба.

Помимо «Гэлакси» Кларк защищал цвета клубов MLS «Хьюстон Динамо» и «Колорадо Рэпидс». Всего на его счету 138 матчей и 15 забитых мячей в североамериканской футбольной лиге. В MLS футболист провёл восемь полных сезонов.



Свой единственный матч за национальную команду США Кларк провёл в 2009 году. Профессиональную карьеру Колин завершил в 2014 году, в возрасте 31 года.