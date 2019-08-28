Понсе объяснил, почему в Аргентине его называют Танком
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал об эпизоде с удалением в матче с «Динамо» и объяснил, почему в Аргентине его называют Танком.
«Я сделал определённые выводы из этой истории. Столкновения с Антоном Шуниным можно было избежать. Но моё желание забить гол в том моменте было превыше всего. Я думал только о том, чтобы помочь своей команде выиграть. Такова моя манера игры.
Прозвище Танк? Это прозвище дал один мой товарищ. У него было хобби всем давать клички. Танком меня прозвали из-за телосложения и стиля игры. Мне нравится агрессивный и силовой футбол. В принципе это довольно распространённый вариант прозвища для футболистов моего склада. И мне оно нравится", — цитирует форварда пресс-служба клуба.
Нападающий «Спартака» Понсе получил вызов в молодёжную сборную Аргентины
- 28 августа 2019
-
12:44
-
12:38
-
12:29
-
12:13
-
12:00
-
11:44
-
11:43ЦСКА предложил за Гогуа € 400 тысяч Эксклюзив
-
11:31
-
11:25
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:42
-
10:38
-
10:28
-
10:17
-
10:04
-
09:51
-
09:44
-
09:33
-
09:26
-
09:10
-
08:53
-
08:37
-
08:07
-
07:26
-
06:51
-
06:18
-
06:02
-
04:33
-
04:12
-
03:58
-
02:48
-
02:30
Партнерский контент