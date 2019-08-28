Понсе объяснил, почему в Аргентине его называют Танком

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал об эпизоде с удалением в матче с «Динамо» и объяснил, почему в Аргентине его называют Танком.

«Я сделал определённые выводы из этой истории. Столкновения с Антоном Шуниным можно было избежать. Но моё желание забить гол в том моменте было превыше всего. Я думал только о том, чтобы помочь своей команде выиграть. Такова моя манера игры.

Прозвище Танк? Это прозвище дал один мой товарищ. У него было хобби всем давать клички. Танком меня прозвали из-за телосложения и стиля игры. Мне нравится агрессивный и силовой футбол. В принципе это довольно распространённый вариант прозвища для футболистов моего склада. И мне оно нравится", — цитирует форварда пресс-служба клуба.