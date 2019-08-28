ЦСКА предложил за Гогуа € 400 тысяч

«Чемпионату» стала известна сумма, за которую защитник «Тамбова» Седрик Гогуа может перебраться в столичный ЦСКА. Трансфер оценивается в € 400 тыс. — именно такое предложение «Тамбову» сделал московский клуб.
Напомним, Гогуа присоединился к «Тамбову 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даувгапилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.
Ранее информацию о возможном трансфере прокомментировал агент Гогуа Дмитрий Селюк. Функционер заявил, что «предложения от ЦСКА пока не поступало, а ясность может наступить уже к концу сегодняшнего дня».
- 28 августа 2019
-
12:44
-
12:38
-
12:29
-
12:13
-
12:00
-
11:44
-
11:43ЦСКА предложил за Гогуа € 400 тысяч Эксклюзив
-
11:31
-
11:25
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:42
-
10:38
-
10:28
-
10:17
-
10:04
-
09:51
-
09:44
-
09:33
-
09:26
-
09:10
-
08:53
-
08:37
-
08:07
-
07:26
-
06:51
-
06:18
-
06:02
-
04:33
-
04:12
-
03:58
-
02:48
-
02:30