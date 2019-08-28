ЦСКА предложил за Гогуа € 400 тысяч

«Чемпионату» стала известна сумма, за которую защитник «Тамбова» Седрик Гогуа может перебраться в столичный ЦСКА. Трансфер оценивается в € 400 тыс. — именно такое предложение «Тамбову» сделал московский клуб.

Напомним, Гогуа присоединился к «Тамбову 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даувгапилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.

Ранее информацию о возможном трансфере прокомментировал агент Гогуа Дмитрий Селюк. Функционер заявил, что «предложения от ЦСКА пока не поступало, а ясность может наступить уже к концу сегодняшнего дня».