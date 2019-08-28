Кински: потом узнал, что «Сатурн» — бандитская команда

Бывший голкипер раменского «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински рассказал, что знал о подмосковной команде, прежде чем переехать в Россию.

«Конечно, старался набрать побольше информации о клубе, о чемпионате. Звонил Иржи Ярошику, который играл в ЦСКА. В Петербурге тогда работал Петржела. Спрашивал его мнение. Он мне сказал, чтобы я без сомнения переезжал в Раменское, так как там создают команду с большими амбициями. Мне было важно, что меня в клубе хочет видеть тренер Олег Романцев, а не только руководство. У меня был выбор между «Сатурном» и «Панатинаикосом». Но я не очень хотел ехать в Грецию, так как, во-первых, не люблю жару. Во-вторых, русский менталитет мне ближе, чем греческий. Всё-таки я учил в школе русский язык. Понимал, что он мне поможет быстрее влиться в коллектив.

Условия поначалу были спартанскими, ведь я жил ещё на старой базе. Но осознавал, что еду в Россию работать, а не отдыхать. Полностью сосредоточился на футболе, поэтому остальное меня мало волновало. Всегда любил играть, обожал тренироваться. Хотел показать на что способен. Плюс в первую очередь мне важны не материальные условия, а какие люди находятся рядом со мной. Про россиян вообще не могу ничего плохого сказать. Абсолютно все были готовы мне тогда помочь. Чувствовал себя очень комфортно, поэтому с бытом не было проблем.

Знал ли, что «Сатурн» бандитская команда? Когда переезжал в Россию, то нет. А потом узнал об этом. Были разные моменты, с этим связанные, но я не хотел бы о них говорить. Некоторые вещи должны остаться при мне", — цитирует Кински Sportbox.