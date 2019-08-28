Бакайоко может вернуться в «Милан»

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко близок к возвращению в итальянский «Милан», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне. Об этом сообщает Tuttosport.



Такое развитие событий может быть возможно в случае ухода из «Милана» Франка Кессье. Ивуарийцем активно интересуется «Монако», однако не может договориться по условиям личного контракта — Кессье хочет получать не менее € 4 млн за сезон.



В прошлом сезоне Бакайоко провёл в составе «Милана» 42 матча, после чего вернулся в «Челси». Наставник лондонского клуба Фрэнк Лэмпард, тем не менее, на Тьемуэ не рассчитывает — в текущем сезоне английской Премьер-лиги он на поле не вышел ни разу.

Ещё одним претендентом на Бакайоко называют турецкий «Галатасарай».