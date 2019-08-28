Шишкин: изнутри «Торпедо» не уступает командам Премьер-Лиги

Защитник «Торпедо» Роман Шишкин прокомментировал старт команды в ФНЛ. По итогам 10 туров подопечные Сергея Игнашевича с 25 очками лидируют в турнирной таблице.

«Игр пока прошло не так много, а ФНЛ не такой простой турнир, как кажется, – в современном футболе даже тут на одной ноге никого не обыграешь, поэтому расслабляться нельзя.

Я вижу здесь перспективу, качественных футболистов, отношение к делу и тренерского штаба, ребят и руководства в целом. Всё это соответствует уровню РПЛ – разницы между чемпионатами особо не чувствую. Если взглянуть на клуб изнутри, то командам Премьер-Лиги мы не уступаем. Естественно, нам есть над чем работать, как в принципе и любому другому клубу, но в целом всё на достаточно высоком уровне.



К командам, которые борются за высокие места, не важно, ФНЛ это или РПЛ, всегда есть и будет повышенный интерес. Давить на нас тут нечему, сверхъестественного ничего не случилось. Этот хайп только мотивирует. На нас ходит много болельщиков, у нас прекрасная атмосфера в команде, всё работает, как часы – остаётся просто получать удовольствие», — заявил Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.