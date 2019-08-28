«Спартак», «Интер» и «Стяуа» сыграют на Кубке чемпионов Lukoil Cup в Болгарии

Год спустя Детский кубок чемпионов ЛУКОЙЛ (Lukoil Cup) возвращается в календарь престижных международных соревнований для юных футболистов стран Европы под девизом «Brings together». Официальным партнёром турнира выступает компания «ЛУКОЙЛ».
Право представить Россию в финальной части турнира получили футболисты московского «Спартака». Они стали победителями Всероссийского отборочного этапа, который прошёл в середине августа в Москве. В большом финале, который пройдёт с 4 по 8 сентября, к хозяевам и партнёрам турнира — болгарскому «Ботеву» — присоединятся футболисты из итальянского «Интера», а также бельгийского «Андерлехта», румынского «Стяуа», сербской «Црвены Звезды» и турецкого «Бешикташа».
Местом проведения решающего этапа выбран город Пловдив, названный Еврокомиссией культурной столицей Европы в 2019 году. Церемония открытия состоится 3 сентября в римском Амфитеатре, занесённом в реестр объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- 28 августа 2019
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