Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдёт 29 августа

В четверг, 29 августа, в Монако состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Её начало — в 19:00 мск.

Уже известны 29 из 32 участников группового этапа: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Валенсия» (все — Испания), «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Аталанта» (все — Италия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Байер», «РБ Лейпциг» (все — Германия), «Пари Сен-Жермен», «Лилль», «Лион» (все — Франция), «Зенит», «Локомотив» (оба — Россия), «Бенфика» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Динамо» (Хорватия), «Црвена Звезда» (Сербия).

«Зенит» при жеребьёвке окажется в первой корзине посева. «Локомотив» будет либо в третьей корзине, либо в четвёртой.

Напомним, что команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе турнира и, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены по разным группам.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию группового этапа Лиги чемпионов.