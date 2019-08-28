«Краснодар» — «Олимпиакос»: видео голов матча Лиги чемпионов
В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» принимал «Олимпиакос». Встреча состоялась на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин. Через минуту ответный гол в ворота «быков» забил нападающий «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби. В начале второго тайма Эль-Араби оформил дубль и вывел греческую команду вперёд в счёте.
Напомним, первая встреча, прошедшая в Греции 21 августа, завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Таким образом, «Олимпиакос» одержал победу в противостоянии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а «Краснодар» покинул турнир и получил шанс попробовать свои силы в Лиге Европы.
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