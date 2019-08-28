«Локомотив» оказался в 4-й корзине перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ

По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов был определён состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа турнира.
Корзина 1: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия).
Корзина 2: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтёр» (Донецк, Украина), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия).
Корзина 3: «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» (Загреб, Хорватия).
Корзина 4: «Локомотив» (Москва, Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция)
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