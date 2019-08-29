«Ницца» проиграла «Марселю» в матче 3-го тура Лиги 1

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 31-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто. Во втором тайме, на 66-й минуте, главный арбитр встречи Клеман Турпен назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен. Через 7 минут хавбек «Марселя» Димитри Пайет также удачно исполнил 11-метровый удар и вывел гостей вперёд в счёте.



«Марсель» набрал 4 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ницца» (6) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ренн», набравший 9 очков в 3 матчах.