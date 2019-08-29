Кикнадзе: Фернандеш — сильный футболист и человек, желаю успехов в «Краснодаре»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о симпатии к экс-игроку команды Мануэлу Фернандешу и пожелал удачи в новом клубе.
«История с Фернандешем? Думаю, что она закрыта, к сожалению. Отношусь к нему с огромной симпатией, Фернандеш сильный футболист, очень много сделавший для «Локомотива». Но сажать на скамейку запасных такого игрока, как Ману, нельзя. Если то, что говорят о его возможном переходе в «Краснодар», правда, я искренне желаю ему успехов. Думаю, он им будет небесполезен. Мы всерьёз рассматривали его кандидатуру. Фернандеш — сильный футболист и сильный человек», — сказал Кикнадзе в интервью «Известиям».
Ранее в СМИ сообщалось, что Фернандеш продолжит карьеру в турецком «Бешикташе».
СМИ: Фернандеш вернётся в «Бешикташ»
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