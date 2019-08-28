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СМИ: Фернандеш вернётся в «Бешикташ»

СМИ: Фернандеш вернётся в «Бешикташ»
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассматривает вариант с продолжением карьеры в чемпионате Турции, сообщает TRT Spor.

По информации издания, турецкий «Бешикташ» согласовал однолетний контракт с португальским полузащитником с возможностью продления на год. Зарплата 33-летним футболиста в стамбульской команде составит € 1,1 млн.

Ранее экс-хавбек «железнодорожников» уже выступал за «Бешикташ» с 2011 по 2014 год.

Фернандеш защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2019 год. В конце июня у Мануэла истёк срок соглашения со столичной командой и он стал свободным агентом. Всего в составе московского клуба он сыграл 144 матча и забил 34 мяча. В сезоне-2017/18 Фернандеш стал чемпионом России.

Агент: думаю, Фернандеш продолжит карьеру в другой команде
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