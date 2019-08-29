Бывший наставник «Базеля»: Салах — нежный убийца

Бывший главный тренер «Базеля» Хайко Фогель поделился воспоминаниями о полузащитнике Мохамеде Салахе, ныне выступающем за «Ливерпуль».



«Мне всегда было понятно, что он выдающийся футболист. Салах — нежный убийца. Я попросил скаутов «Базеля» в Египте подтвердить его потенциал и снять видео с ним. Мне было интересно, были ли ускорены видеозаписи с его участием. У него и скорость, и удар, и удивительная левая нога. Потом он провёл с нами первый день. Все смотрели и задавались вопросом: «Может, у него есть брат-близнец?».

Второй день получился уже лучше, но не так хорошо. Затем наступил третий день. Вот тогда он разрушил все наши опасения, Мохамед был просто неудержим. Это было невероятно. Он был таким проворным и взрывным. Если мяч был у него на левой ноге, то значит, это был гол", — цитирует Фогеля SPOX.