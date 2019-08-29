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Гаскойн: не вижу, чтобы кто-нибудь в АПЛ смог остановить «Манчестер Сити»

Гаскойн: не вижу, чтобы кто-нибудь в АПЛ смог остановить «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн дал прогноз на нынешний сезон в английской Премьер-лиге. Специалист назвал команды, которые, на его взгляд, займут места в первой четвёрке по итогам сезона.

«В „Манчестер Сити“ есть игроки, которые способны сыграть на каждой позиции на поле. У „Тоттенхэма“ таких нет. Маурисио Почеттино должен усилить состав в следующем трансферном окне и получить пару новых игроков. „Ливерпуль“ тоже выглядит сильным, но я не вижу, чтобы кто-нибудь смог остановить „Ман Сити“. Они просто будут продолжать покупать, и это довольно страшно. Я думаю, что в четвёрке будут „Манчестер Сити“, „Ливерпуль“, „Тоттенхэм“ и „Манчестер Юнайтед“, Считаю, что „Арсенал“ тоже играет в хороший футбол», — цитирует Гаскойна Mirror.

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