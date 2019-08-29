Касильяс предложил болельщикам «Реала» выбрать новый трансфер
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс в социальной сети опубликовал опрос на тему трансферов мадридского клуба.
Испанец, который с 2015 года выступает за «Порту», спросил у болельщиков «сливочных», каким футболистом нужно усилить «Реал», предложив три варианта ответа: «Подписать Неймара», «Подписать Погба» или «Вернуть Роналду».
Большинство болельщиков испанской команды проголосовало за то, чтобы вернуть Роналду в стан «Королевского клуба». За этот вариант проголосовали 64% болельщиков, а за переход Погба отдали свои голоса 22% респондентов. Ещё меньше оказалось тех, кто отдал свой голос за приобретение бывшего форварда «Барселоны» Неймара, который ныне играет в составе «ПСЖ» (14%).
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