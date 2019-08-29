Левандовски: благодаря Коутиньо «Бавария» станет ещё более опасной

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил уровень новичков команды полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Перишича.
«Благодаря Коутиньо мы становимся более непредсказуемыми, что делает нас ещё более опасными. Он может играть на позиции „десятки“, слева, а при необходимости и справа. Теперь у нас есть больше вариантов в атаке.
Перишич может стать отличным трансфером для нас. Он хорош как на левом, так и на правом фланге. Благодаря ему другие игроки могут улучшить свою игру», — приводит слова Левандовского Sport Bild.
Также форвард поделился мнением о борьбе за чемпионский титул с дортмундской «Боруссией».
«Боруссия» хорошо усилилась, у них большой состав. Дело не в количестве, а в качестве. Но у нас более сильные игроки", — добавил поляк.
- 29 августа 2019
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