«Краснодар» предложил за хавбека «Фенербахче» Зайца € 4 млн

«Краснодар» предпринял попытку подписать полузащитника «Фенербахче» Миху Зайца, сообщает Fanatik.

Согласно информации источника, за 25-летнего хавбека стамбульского клуба «быки» были готовы заплатить € 4 млн. Однако это предложение было отклонено «Фенербахче», который намерен выручить за игрока не менее € 6 млн. Тем не менее «Краснодар» намерен в кратчайшие сроки продолжить переговоры, чтобы согласовать переход словенца. Сам футболист готов сменить команду.

В стартовавшем сезоне Зайц принял участие в одном матче. В игре с «Башакшехиром» (2:1) он провёл на поле 17 минут, но результативными действиями не отметился. Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 5,5 млн.