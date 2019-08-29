«Краснодар» предложил за хавбека «Фенербахче» Зайца € 4 млн

«Краснодар» предпринял попытку подписать полузащитника «Фенербахче» Миху Зайца, сообщает Fanatik.
Согласно информации источника, за 25-летнего хавбека стамбульского клуба «быки» были готовы заплатить € 4 млн. Однако это предложение было отклонено «Фенербахче», который намерен выручить за игрока не менее € 6 млн. Тем не менее «Краснодар» намерен в кратчайшие сроки продолжить переговоры, чтобы согласовать переход словенца. Сам футболист готов сменить команду.
В стартовавшем сезоне Зайц принял участие в одном матче. В игре с «Башакшехиром» (2:1) он провёл на поле 17 минут, но результативными действиями не отметился. Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 5,5 млн.
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