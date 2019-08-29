ЦСКА объявил о подписании Гогуа
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о подписании защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
25-летний игрок подписал с «армейским» клубом контракт сроком на четыре года. За ЦСКА футболист из Кот-д’Ивуара будет выступать под 27-м номером.
Фото можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
Напомним, Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 6-е место, имея в активе 13 очков.
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