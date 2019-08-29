Спортдиректор «Тамбова»: оставили себе процент от будущей перепродажи Гогуа

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о деталях вероятного трансфера защитника Седрика Гогуа в московский ЦСКА.



«Обо всём договорились по Гогуа, условия согласованы, оставили себе процент от будущей перепродажи. Сегодня в середине дня Седрик пройдёт медосбледование. Если всё будет хорошо, он станет игроком ЦСКА», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.



Ранее информацию о возможном трансфере прокомментировал агент футболиста Дмитрий Селюк. Он заявил, что «предложения от ЦСКА пока не поступало, а ясность может наступить уже к концу сегодняшнего дня».

Селюк: сделки с ЦСКА по Гогуа пока нет, «Тамбов» — очень непредсказуемый клуб