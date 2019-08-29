Спортдиректор «Тамбова»: оставили себе процент от будущей перепродажи Гогуа

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о деталях вероятного трансфера защитника Седрика Гогуа в московский ЦСКА.
«Обо всём договорились по Гогуа, условия согласованы, оставили себе процент от будущей перепродажи. Сегодня в середине дня Седрик пройдёт медосбледование. Если всё будет хорошо, он станет игроком ЦСКА», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.
Ранее информацию о возможном трансфере прокомментировал агент футболиста Дмитрий Селюк. Он заявил, что «предложения от ЦСКА пока не поступало, а ясность может наступить уже к концу сегодняшнего дня».
- 29 августа 2019
-
13:03
-
12:57
-
12:45
-
12:36
-
12:26
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
10:57
-
10:51
-
10:48
-
10:23
-
10:20
-
10:02
-
10:02
-
09:41
-
09:39
-
09:26
-
09:21
-
09:10
-
08:49
-
08:34
-
08:23
-
06:49
-
06:31
-
06:13
-
05:41
-
05:23
-
04:55
-
04:22