Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Вот её результаты.
Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».
Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».
Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Динамо» (Загреб), «Аталанта».
Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».
Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».
Группа F: «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Славия».
Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион» «РБ Лейпциг».
Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».
Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17/18 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 10/11 декабря.
Представлен официальный мяч групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2019/20
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