Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Вот её результаты.

Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».

Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».

Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Динамо» (Загреб), «Аталанта».

Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».

Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».

Группа F: «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Славия».

Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион» «РБ Лейпциг».

Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17/18 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 10/11 декабря.