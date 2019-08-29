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Представлен официальный мяч групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2019/20

Представлен официальный мяч групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2019/20
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 29 августа, был официально презентован мяч, который будет использоваться во время матчей группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20. Мяч разработан совместно с компанией adidas.

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Сегодня состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки, которая начнётся в 19:00 мск.

В первую корзину вошли действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определялся согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.

Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из России («Зенит» и «Локомотив») и Украины («Шахтёр») разводятся по разным группам.

Жеребьёвка группового этапа ЛЧ: онлайн-трансляция начнётся в 19:00
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